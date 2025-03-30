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Треть жителей Краснодара выступают за повышение возраста молодежи до 40 лет

Аналитики Superjob провели порос среди экономически активных жителей Краснодара на тему повышения возраста молодежи с 35 до 40 лет. 38% респондентов высказались за данную инициативу, сообщили в пресс-службе рекрутингового агентства.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, поднять возраст молодежи в России с 35 до 40 лет предложил глава «Движения первых» Артур Орлов. Как пишет «Ъ», зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что при повышении возраста молодежи нужно не административное давление, а привести обоснование, что это принесет экономике и науке.

По закону в России молодежью считается группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Всемирная организация здравоохранения считает молодыми людей до 44 лет включительно. В ноябре 2024 года глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова допустила, что возрастные границы молодежи в будущем могут расшириться из-за увеличения продолжительности жизни.

В Краснодаре, согласно опросу Superjob, женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы продолжать считаться молодыми в 40 лет. Среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 49% согласны отодвинуть официальный порог молодости, среди тех, кто моложе, таких лишь 27%.

Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, поддерживают предложение главы молодежной организации (40%). Каждый третий респондент (32%) выступает против. Критики инициативы считают, что «смена статуса не улучшает здоровье», и «это всего лишь повод повысить пенсионный возраст».

Василий Хитрых

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