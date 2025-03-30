В Казани 37% жителей поддерживают идею увеличения возраста молодежи до 40 лет

37% жителей Казани поддерживают идею увеличения возраста молодежи с 35 до 40 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Женщины чаще мужчин высказываются за продление молодости до 40 лет, а среди респондентов в возрасте от 35 до 45 лет 49% поддерживают эту идею. Однако среди молодежи младше 35 лет лишь 28% согласны с предложением.

Также отмечается, что респонденты с доходом свыше 100 тыс. руб. чаще поддерживают такую инициативу — 39% против 27%. Каждый третий опрошенный (34%) выступает против изменения возрастного порога молодежи, аргументируя это тем, что смена статуса не влияет на здоровье и может стать поводом для повышения пенсионного возраста.

Идею о поднятии возраста молодежи высказал глава «Движения первых» Артур Орлов. Позже заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал эту идею.

Влас Северин