Церковь под Красноярском могла загореться из-за сбоя электрооборудования

Предварительная причина пожара в православном храме благоверных князя Петра и княгини Февронии в поселке Кедровый под Красноярском — аварийный режим работы электрооборудования. ОБ этом сообщил Telegram-канал МЧС Красноярского края.

Пожар в храме произошел сегодня утром, огонь распространился на площади около 400 кв. м. В 10:40 по местному времени пожар был локализован, в 13:26 — ликвидирован. В тушении приняли участие 14 огнеборцев и пять единиц техники. Пострадавших нет.

За последние пять месяцев — это второй случай возгорания храма в Кедровом. В начале ноября прошлого года огонь охватил около 100 кв. м деревянной церкви.

Михаил Кичанов