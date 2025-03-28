Петербуржец попал в больницу в результате пожара в частном доме в Колпино

Очередной пожар с пострадавшим произошел во второй половине дня 28 марта в Колпинском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Первомайская улица, д. 30, поступил на пульт дежурного в 17:40, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в одноэтажном частном доме размером 6х5 метров и соседней хозпостройке размером 2х4 м происходило горение по всей площади.

С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 12 спасателей и трех единиц техники. В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности ЧП в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения двух тел после пожара в жилом доме в Приморске.

Андрей Цедрик