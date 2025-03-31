На праймериз «Единой России» в гордуму Ижевска зарегистрированы первые кандидаты

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», количество зарегистрированных кандидатов на праймериз «Единой России» (ЕР) к выборам в гордуму Ижевска 8-го созыва выросло до трех человек, следует из данных информационного партийного портала «Предварительное голосование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография преподаватель—организатор основ безопасности и защиты Родины Константин Липатов Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия» директор предприятия «Нефтебурснаб» Николай Раков Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия» председатель правления жилищно-строительного кооператива «Коммунар» Артем Иютин Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия» Следующая фотография 1 / 3 преподаватель—организатор основ безопасности и защиты Родины Константин Липатов Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия» директор предприятия «Нефтебурснаб» Николай Раков Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия» председатель правления жилищно-строительного кооператива «Коммунар» Артем Иютин Фото: Портал «Предварительное голосование» от партии «Единая Россия»

В числе первых кандидатов двое членов ЕР: 40-летний директор предприятия «Нефтебурснаб» Николай Раков (представляет трудовой одномандатный избирательный округ №22) и 44-летний преподаватель—организатор основ безопасности и защиты Родины в Ижевском машиностроительном техникуме Константин Липатов (территориальная группа №2 «Ленинская»).

Господин Раков в 2009-м закончил Камский институт гуманитарных и инженерных технологий, в 2022-м — Удмуртский государственный университет (УдГУ). Кандидат является магистром. Господин Липатов закончил в 2005-м специалитет в УдГУ.

Кроме того, на праймериз ЕР зарегистрировался беспартийный кандидат, 49-летний председатель правления жилищно-строительного кооператива «Коммунар» Артем Иютин (по списку). По данным партийного портала, кандидат обладает средним общим образованием.

Напомним, ЕР проводит в регионе предварительное голосование в преддверии осенних выборов в муниципальные органы власти столицы Удмуртии и ее малых городов, чтобы определиться со списком выдвиженцев. Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут в сентябре 2025-го. Вакантным является 131 мандат. Прием документов от кандидатов начался 5 марта.