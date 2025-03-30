В Кировском округе молодежь обучают медицине и управлению беспилотниками

В военно-спортивном клубе «Наследие», расположенном в селе Орловка Кировского округа, обучают физической подготовке, тактической медицине и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В релизе уточняется, что управлять БПЛА ребят учит участник специальной военной операции – ветеран Юрий Крапивный. Атаман Орловско-Пегушанского хуторского казачьего общества Михаил Голубец знакомит членов клуба «Наследие» с основами тактической медицины и тактико-специальной подготовки.

«Популярностью у молодежи пользуются и военно-патриотические игры. Кроме того, участники клуба также совершают туристические походы с наставниками, учатся обустраивать стоянки для отдыха, устанавливать палатки», – говорится в сообщении.

Ефим Мартов