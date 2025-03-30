Семейная пара погибла в пожаре в свердловском городе Алапаевск

В Алапаевске (Свердловская область) следователи СКР начали расследование гибели двух человек в результате пожара. Инцидент произошел вечером 29 марта 2025 года на ул. Синячихинская, где были обнаружены тела супругов — мужчины 1948 года рождения и женщины 1943 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. На телах погибших признаков насильственной смерти не выявлено, но для уточнения причин их гибели и возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.

Следователи совместно с МЧС и полицией проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил отсутствие признаков криминала.