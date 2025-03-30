Кыштым претендует на звание «Город трудовой доблести»

В 2025 году завершен сбор документов для присвоения Кыштыму почетного звания «Город трудовой доблести». Собрание депутатов поддержало инициативу главы округа Людмилы Шеболаевой направить материалы губернатору и в законодательное собрание Челябинской области. В знак согласия с инициативой собрано более 3 тыс. подписей от работников предприятий, сотрудников организаций и горожан, сообщает пресс-служба администрации Кыштыма.

Для присвоения звания была создана рабочая группа, изучавшая архивную документацию. Проанализировано несколько тысяч исторических источников в государственном архиве Челябинской области, архивном отделе Кыштыма и городских музеях.

В результате собрано 48 архивных документов, подтверждающих награждение предприятий государственными наградами и вручение переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны. В 1944 году коллектив Тайгинского графитового комбината получил такие знамена шесть раз. Также найдено 34 архивных документа о награждении работников за выдающиеся трудовые достижения. С 1941 по 1946 годы 1237 кыштымцев были удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а 19 человек получили награды «За трудовую доблесть» и «За трудовые отличия». Пятнадцать жителей города стали кавалерами орденов Ленина, Трудового Красного знамени и ордена «Знак Почета».

Во время войны в Кыштым были эвакуированы семь промышленных предприятий, а пять крупных заводов продолжали работу. Героизм местных жителей подтверждают 98 собранных архивных документов, что делает город достойным звания «Город трудовой доблести».