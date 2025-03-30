За сутки из хутора Воскресенского в Анапе вывозят 1120 тонн загрязненного песка

В сутки с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском Анапы вывозят на утилизацию и обеззараживание до 1120 тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, на площадке работает восемь самосвалов и два погрузчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Каждый самосвал в день совершает по пять рейсов. В среднем, загрузка самосвала — 28 тонн»,— рассказал главный механик АО «Крайжилкомресурс» Дмитрий Реутов.

По словам специалиста, работа ведется без выходных с 8:00 до 19:00. Самосвалы взвешивают дважды: при въезде на площадку и после загрузки. Это, по словам господина Реутова, необходимо, чтобы определить точный вес отправленного на утилизацию песка. После этого песок накрывают тентом и пломбируют. Утилизацией и обеззараживанием занимается предприятие «Биопотенциал».

Ранее оперштаб сообщал, что 29 марта на побережье Анапы новых выбросов мазута обнаружено не было. На территории пляжа у дома отдыха «Фея-2» в поселке Джемете команда Славянского района просеивает песок через сита, что необходимо для отделения его от мелких фракций мазута. Команда Староминского района на пляже базы отдыха «Тамань» в станице Благовещенской также продолжает просеивать песок и собирать фрагменты нефтепродуктов, которые ранее выбросило море.

Василий Хитрых