Микрорайон Березников минувшей ночью остался без электроснабжения

Минувшей ночью десятки домов в Березниках оказались без электроснабжения. По данным telegram-канала «Слуховой анализатор», электроснабжение отключилось в субботу 29 марта в 21.11 вечера в большом городском районе. Света не было в домах в районе улиц Юбилейная, Свердлова, Мира, Пятилетки, а также на отрезке автодороги в районе ул. Свердлова в сторону ДК Металлургов. В местном паблике «НеПермь» в соцсети «ВКонтакте» отмечалось, что некоторые жители жаловались и на отсутствие холодного водоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Как пишет properm.ru, после отключения электроснабжения диспетчеры «Пермэнерго» уточняли, что ведутся ремонтные работы. В диспетчерской «ОРЭС Прикамья» в Березниках сообщали, что причиной отключения стыл вышедший из строя кабель. Сегодня в 09.00 электроэнергия уже поступала жителям Березников в штанном режиме, поясняли в региональном МЧС.