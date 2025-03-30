Полиция разыскивает водителя Mercedes, сбившего трех щенков в Туапсе

Полиция Туапсинского района проводит доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего в субботу, 29 марта, в райцентре. Проверка производится после выявленной правоохранителями публикации в интернете о, возможно, преднамеренном наезде на трех собак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

«Сотрудниками полиции устанавливаются личности владельцев собак и водителя автомобиля. По результатам проверки будет принято решение, согласно законодательству»,— сообщили в ОМВД по Туапсинскому району.

Как пишет «Кубань24», трагический инцидент произошел в Туапсе на улице Калараша возле супермаркета. Местные активисты нашли записи с камер, где видно, как иномарка Mercedes заезжает в проезд с основной дороги и давит трех лежащих на дороге щенков. По словам местных жителей, один из щенков погиб.

Василий Хитрых