Салон «Автопрестижа» в Камской долине, который снесут по суду, построен на дороге

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения о сносе салона «Автопрестиж» по ул. Маршала Жукова, 51. Ранее суд признал самовольной постройкой одноэтажное здание автоцентра на ул. Маршала Жукова, 51, и постановил снести его. Как указано в материалах на сайте суда, истцом в этом деле выступила администрация Ленинского района города, посчитавшая, что салон находится на участке под дорогу и на землях, госсобственность на которые не разграничена. Истец также утверждал, что спорное строение не относится к объектам недвижимости. Ответчиком по исковым требованиям мэрии стал собственник объекта — ООО «Мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Во время рассмотрения иска по делу были назначены судебная строительно-техническая и землеустроительная экспертизы. В ходе исследований выяснили, что одна часть сооружения расположена на муниципальном участке под проезжей частью по ул. Маршала Жукова (в полосе отвода дороги), а вторая на землях, госсобственность на которые не разграничена. Также был сделан вывод о капитальном характере здания салона и о том, что оно не зависит от другого здания «Автопрестижа», размещенного на ул. Маршала Жукова, 51 (там продают автомобили GAC), а может эксплуатироваться самостоятельно. Эксплуатация строения не представляет собой угрозы жизни и здоровью граждан. «Таким образом, нахождение спорного объекта в полосе отвода автомобильной дороги недопустимо, что не оспорено со стороны ответчика, а также иных лиц, участвующих в деле»,— отмечается в определении суда от 24 марта. В результате суд сделал вывод, что салон «Автопрестижа» является объектом недвижимости, самовольной постройкой, и полностью удовлетворил иск администрации.

Отметим, что, по сведениям сервиса 2ГИС, в спорном здании работает салон дилера «Автопрестиж» по продаже машин с пробегом.

ООО «Мир» зарегистрировано в 2021 году, компания занимается арендой и управлением собственным недвижимым имуществом. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% долей в обществе принадлежат ООО «Норд» и ООО «Темп», которые специализируются на аналогичном виде деятельности. Бенефициаром последнего является владелец автохолдинга «Автопрестиж» Вячеслав Ляндаев.