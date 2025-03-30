Под Красноярском горит православный храм

В поселке Кедровый Емельяновского района Красноярского края произошел пожар в православном храме благоверных князя Петра и княгини Февронии, сообщили в МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В 10:40 пожар локализован на площади 400 кв. м»,— сообщили в ведомстве. Данных о пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействовано 14 сотрудников и пять единиц техники МЧС. Причину возгорания после тушения выяснит дознаватель ведомства.

Деревянный храм в Кедровом уже горел в начале ноября 2024 года. Тогда огонь охватил около 100 кв. м.

Михаил Кичанов