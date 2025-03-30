Два человека погибли в пожаре в Приангарье

В результате пожара в многоэтажном доме на улице Старобазарной в Тайшете (Иркутская область) погибли два человека, сообщили в МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как установили дознаватели, виновником пожара стал 57-летний тайшетец, который уснул с непотушенной сигаретой. «Проснувшись от запаха едкого дыма, он вместе с 89-летней матерью пытался покинуть квартиру, на к сожалению не успели»,— рассказали в ведомстве.

МЧС эвакуировало из задымленного подъезда пять человек. Пожар был потушен силами 21 огнеборца и семи единиц техники.

Сообщается, что ранее погибшая семья отказалась от бесплатной установки пожарного извещателя.

СК России по Иркутской области начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Михаил Кичанов