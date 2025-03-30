Bloomberg: Киев намерен добиться увеличения инвестиций от Вашингтона

Власти Украины хотят добиться увеличения американских инвестиций в рамках нового экономического соглашения, которое предложил президент США Дональд Трамп, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, подписание договора даст Вашингтону контроль над Украинскими инвестициями.

Как передает Bloomberg, соглашение предоставит США контроль над всеми будущими крупными инвестициями в инфраструктуру и разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ, а также портами, автомобильными и железными дорогами. Американская сторона также получит право на всю прибыль, направляемую в инвестиционный фонд реконструкции.

Киев обеспокоен, что сделка может подорвать вступление страны в Евросоюз. Кроме того, украинские чиновники опасаются, что США могут потребовать возмещения всей военной и экономической помощи.

Источник агентства сказал, что Украина направит поправки к проекту соглашения. Он уточнил, что действующая версия документа не содержит никаких гарантий безопасности.