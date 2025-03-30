Никита Кучеров набрал 4 очка в матче НХЛ и возглавил таблицу бомбардиров лиги

Российский нападающий клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счет четыре результативных балла в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Россиянин открыл счет на 3-й минуте первого периода, а затем трижды ассистировал партнерам. Теперь на счету Кучерова 109 очков (33 заброшенные шайбы+76 голевых передач) в 69 матчах текущего регулярного чемпионата.

Позже в тот же вечер «Колорадо Эвеланш» на своем льду уступил «Сент-Луис Блюз» (1:2). Лидер хозяев Нэйтан Маккинон забил единственный гол команды и также довел количество набранных очков до 109 (30+79), однако он провел на пять игр больше Кучерова.

Россиянин и канадец являются главными претендентами на Арт Росс Трофи - приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру регулярного сезона. До конца сезона у «Тампы» остается девять игр, у «Колорадо» - восемь. Кучеров дважды за карьеру выигрывал Арт Росс Трофи, в том числе в прошлом сезоне, набрав 144 очка в 81 матче. Маккинон ранее не становился обладателем награды.

Роман Левищев