Рыбинский шахматист победил на первенстве мира среди школьников

Рыбинский шахматист Глеб Щеглов выиграл турнир юношей до 15 лет на первенстве мира среди школьников. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск

Первенство проходило в Сербии в период с 20 по 28 марта. Всего россияне завоевали шесть медалей. Глеб Щеглов является воспитанником рыбинской спортивной школы №5. Там рассказали, что шахматист набрал в девяти партиях восемь очков.

Ранее Глеб Щеглов стал победителем первенства Азии среди школьников среди юношей до 15 лет.

Алла Чижова