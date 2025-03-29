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Рыбинский шахматист победил на первенстве мира среди школьников

Рыбинский шахматист Глеб Щеглов выиграл турнир юношей до 15 лет на первенстве мира среди школьников. Об этом сообщает Федерация шахмат России.

Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск

Фото: Спортивная школа №5 (шахматы, шашки) Рыбинск

Первенство проходило в Сербии в период с 20 по 28 марта. Всего россияне завоевали шесть медалей. Глеб Щеглов является воспитанником рыбинской спортивной школы №5. Там рассказали, что шахматист набрал в девяти партиях восемь очков.

Ранее Глеб Щеглов стал победителем первенства Азии среди школьников среди юношей до 15 лет.

Алла Чижова