«Трактор» победил «Адмирал» со счетом 2:1

Матч между «Адмиралом» и «Трактором» завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Челябинска. Встреча прошла в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первый период завершился без голов, но с явным преимуществом «Адмирала». Андрей Мишуров из Владивостока показал отличную игру, спасая ворота своей команды. Во втором периоде «Адмиралу» удалось выйти вперед благодаря голу Павла Шэна, который забил после рикошета.

Однако через четыре минуты «Трактор» сравнял счет: Никита Коростелев добил шайбу в ворота. В третьем периоде ситуация не изменилась, и игра перешла в овертайм. Артем Блажиевский стал героем встречи, забив решающий гол на 1 минуте 15 секундах.

Счет в серии теперь 1:1. Следующие матчи пройдут во Владивостоке 31 марта и 2 апреля.