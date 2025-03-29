СКА вновь уступил московскому «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина

Петербургский СКА в овертайме проиграл московскому «Динамо» во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Встреча, проходившая в столице, завершилась со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА в матче против московского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА в матче против московского «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Клуб с берегов Невы забросил первым, на 11-й минуте игры нападающий Иван Демидов замкнул сильный прострел на пятак от Никиты Зайцева. Хозяева площадки сумели отыграться под самый занавес первого периода. Точный бросок под перекладину удался Артему Чернову.

Во втором и третьем периодах у команд были возможности поразить ворота друг друга, однако блестяще действовали вратари Егор Заврагин и Максим Моторыгин.

В овертайме все решила шайба экс-нападающего СКА Никиты Гусева, который становится «злым гением» для команды Романа Ротенберга.Таким образом счет в серии стал 2:0, следующая игра пройдет в Петербурге 31 марта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый матч в серии завершился победой «Динамо» со счетом 3:1. В этой встрече клуб с берегов Невы подвело большое количество удалений.

Андрей Маркелов