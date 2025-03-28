СКА пострадал от бригад «Динамо»

Хоккеисты СКА проиграли первый матч стартового раунда плей-офф КХЛ московскому «Динамо» со счетом 1:3. Армейцев подвели удаления, которыми воспользовались соперники, и слабая реализация голевых моментов. В отсутствии старания игроков СКА не упрекнешь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами «ДИНАМО» Москва – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «ДИНАМО» Москва – СКА

Фото: ХК СКА

Хоккеисты СКА очень хотели не ударить в грязь лицом в первом матче Кубка Гагарина. Тем более что он проходил в Москве. Их не смущало то, что в ходе регулярного чемпионата динамовцы заняли более высокое место в Западной конференции (второе, у СКА — седьмое) плюс пять поражений от «Динамо» в шести, прошедших ранее, встречах. Все это уже не имело значения. Если бы за настрой и старания начислялись голы, гости не проиграли бы этот матч. Но результат в хоккее складывается из заброшенных шайб, а вот с этим у СКА было туго. Только бросок форварда Захара Бардакова в первом периоде достиг цели. Он застал врасплох голкипера «Динамо» Максима Моторыгина. В остальных случаях тот выручал свою команду. Хотя гости нанесли 33 броска по воротам. Почти все они были неопасными.

Очень не хватало армейцам в этой игре выдумки и нестандартных действий. Хотя и обычной сыгранности тоже. Несмотря на то что СКА много времени провел в чужой зоне, каких-то интересных комбинаций не вспомнишь. Хозяева давали гостям «гонять» шайбу вдоль бортов, но к воротам не пускали. Можно было забить, когда у «Динамо» удалялись игроки, и таких случаев набралось немало. У СКА было шесть попыток «реализовать лишнего», это если не считать тех минут, когда тренеры гостей снимали вратаря, чтобы получить преимущество в «живой силе» на площадке. Но ни разу армейцы не смогли довести дело до острого момента. Большинство у команды не отработано. Часто выручал в таких случаях защитник и капитан команды Александр Никишин. Но он пропускал матч из-за травмы — как и нападающий Сергей Плотников.

У динамовцев бригады «большинства» и «меньшинства», наоборот, работают эффективно. Москвичи забросили две решающие шайбы, когда владели численным преимуществом. Сами гости удалялись в этом матче достаточно — больше на пять минут, чем соперник. Причем в самые неподходящие моменты. В третьем периоде защитник СКА Андрей Педан оставил команду в меньшинстве на пять минут после удара клюшкой соперника в голову. В это же окно петербуржцы «схватили» штраф за нарушение численного состава — что совсем «зашкварно», как сказали бы сейчас. В итоге хозяева впятером атаковали троих игроков СКА, и Никита Гусев на 50-й минуте закрепил счет в пользу своей команды, забросив третью шайбу. Когда-то Гусев играл за СКА. Но Роман Ротенберг, тренер армейцев, решил, что он слишком много пьет пива. И вообще не представляет большой ценности как игрок. В этом сезоне Гусев забросил в ворота СКА уже четыре шайбы. Одна из них решила исход первой дуэли плей-офф, состоявшейся в четверг.

На послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг говорил привычные слова: что не надо ошибаться, что нельзя удаляться, что нужно держать эмоции в себе, что игроки все исправят и сыграют лучше в следующем матче. Как он это делал всегда и по ходу чемпионата. Но сейчас чемпионат закончился и начались игры «на вылет». Уже надо не повторять ошибок и быть лучше, чем вчера. «Улучшать можно до бесконечности»,— как заметил Аркадий Райкин. В плей-офф только никто не даст это сделать. Серия продолжается до четырех побед одной из команд. Следующий матч соперники проведут 29 марта в Москве.

Кирилл Легков