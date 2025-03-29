УНИКС победил «Пари НН» со счетом 76:68 в матче Единой лиги ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 76:68 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра проходила в Казани.

Счет периодов: 21:14, 16:16, 17:23, 22:15.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Девон Акун-Перселл с 21 очком. Это седьмая подряд победа для казанской команды, сейчас она занимает третье место в турнирной таблице.

Следующий матч клуб сыграет 5 апреля в Краснодаре против команды «Локомотив-Кубань».

Влас Северин