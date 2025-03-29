В Татарстане завершили ремонт четырех гидротехнических сооружений

В Республике Татарстан завершен ремонт четырех гидротехнических сооружений, и начаты работы на новых объектах в рамках экологических программ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Всего ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и очистку озер планируется провести на 22 объектах. Четыре сданных объекта находятся в Кайбицком, Буинском и Елабужском районах республики. Еще 10 находятся в работе у подрядных организаций. Общий объем выполнения программы составляет 46%.

В рамках направления «Экология» также запланированы работы по капитальному ремонту зданий лесничеств. Из девяти объектов работы ведутся на восьми, а в Черемшанском районе приступят к работам в середине апреля. Общее выполнение работ составляет 37%.

Влас Северин