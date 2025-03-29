«Парма» разгромила «Самару»

В поединке Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» на своей площадке обыграли баскетбольный клуб «Самара». Итогом встречи стал счет 105:69 в пользу пермской команды. Хозяева были сильнее в первых трех четвертях, а последнюю с минимальным счетом забрали гости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Баскетболисты «Пармы» обыграли БК «Самара», фото - БК «Парма». Фото: Баскетболисты «Пармы» обыграли БК «Самара», фото - БК «Парма».

Самым результативным игроком в составе победителей стал Гарретт Нэвелс, набравший 28 очков. 15 очков на счету Самсона Руженцева.

«Парма» одержала 17-ю победу в 40 матчах и сейчас занимает седьмое место в таблице чемпионата. Следующий поединок в турнире подопечные Евгения Пашутина проведут 2 апреля в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралмашем».