30 марта на территории Республики Татарстан ожидается потепление до +14 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 30 марта в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ 30 марта в Татарстане ожидается до +14 градусов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ночные температуры будут колебаться от 4 до +1 градуса, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В столице Татарстана температура воздуха будет колебаться от 1 до +1 градуса, а днем ожидается от +12 до +14 градусов. Ночью и днем в столице Татарстана осадков не ожидается.

Влас Северин