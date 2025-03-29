«Салават Юлаев» из Уфы забил новосибирской «Сибири» восемь голов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) во втором домашнем матче Кубка Гагарина переиграл"Сибирь" (Новосибирск) со счетом 8:2. Таким образом, счет в серии 1/8 финала — 2:0 в пользу уфимцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Начало матча осталось за «сибиряками». На третьей минуте гости использовали численное преимущество и вывели на бросок от синей линии защитника Тревора Мерфи, после щелчка которого шайба попала в ближний угол ворот «Салавата Юлаева».

Второго гола пришлось дожидаться менее минуты. Тот же Тревор Мерфи вывел на пятак нападающего «Сибири» Валентина Пьянова. Вратарю уфимцев Александру Самонову удалось отбить шайбу в угол площадки, но к отскочившему снаряду первым успел тот же Валентин Пьянов, отдавший передачу на пятачок Владиславу Каре, который с близкого расстояния не промахнулся, 0:2.

Впрочем, «юлаевцы» довольно быстро отыгрались. Сначала получилось реализовать большинство — форвард Александр Хмелевский на пятачке удачно подставил клюшку под кистевой бросок от синей линии нападающего Джошуа Ливо, 1:2. Вторую голевую передачу записали на счет Скотта Уилсона.

За шесть минут до конца периода хозяева площадки вновь играли в большинстве. В этот раз перепасовка спецбригады завершилась точным броском самого Скотта Уилсона с острого угла. Ассистентами нападающего стали Шелдон Ремпал и Александр Хмелевский.

Первые шесть минут периода шли в равной борьбе с большим количеством пауз, пока на седьмой минуте канадские нападающие «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо и Скотт Уилсон не убежали в контратаку. Скотт Уилсон с неудобной руки перебросил щиток вратаря «Сибири» Дениса Костина, сделав счет 3:2.

Через четыре минуты Джошуа Ливо и Скотту Уилсону вновь удалась контратака — красивую перепасовку закончил Скотт Уилсон, оформивший хет-трик.

За семь минут до конца отличился первый российский игрок «Салавата Юлаева» — точным оказался щелчок защитника Ильдана Газимова (ассист — у Артема Набиева). Для 23-летнего Ильдана Газимова это первый гол в плей-офф КХЛ во взрослой карьере.

После пятой пропущенной шайбы главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев взял тайм-аут и поменял вратарей, выпустив на лед Антона Красоткина. Однако нападение «Салавата Юлаева» это не остановило. До две минуты до конца второго периода была забита еще одна шайба — отличился нападающий Владислав Ефремов с паса Артема Пименова, 6:2.

Третий период начался с драки между нападающим уфимцев Шелдоном Ремпалом и защитником новосибирцев Тревором Мерфи. Оба игрока получили по четыре минуты штрафа за грубость.

В середине последней трети матча канадский нападающий «Сибири» Энди Андреофф попытался спровоцировать на драку одного из игроков «Салавата Юлаева», однако потасовки не случилось, а новосибирский хоккеист получил двухминутный штраф за грубость. Большинство удалось реализовать Шелдону Ремпалу, щелчком со средней дистанции замкнувшего пас Джошуа Ливо, 7:2. Второй голевой передачей в матче отличился Скотт Уилсон.

Восьмой гол «юлаевцы» вновь забили в большинстве. На этот раз удалился Тревор Мерфи: судьи назначили ему две минуты штрафа за грубость и две минуты за неспортивное поведение. В этот раз забил канадский нападающий «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд, а голевыми передачами вновь отметились Джошуа Ливо и Скотт Уилсон.

По итогам матча Джошуа Ливо и Скотт Уилсон делят между собой первое место в списке бомбардиров плей-офф Континентальной хоккейной лиги — у них по семь очков по системе «гол плюс пас». Третья игра серии пройдет в Новосибирске 31 марта.

Идэль Гумеров