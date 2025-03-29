Глава Дона Юрий Слюсарь вручил ветерану войны медаль к юбилею Победы

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил ветерану ВОВ Анне Лев медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. Врио губернатора заверил, что ветерану также будет оказана достойная материальная помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Анна Семеновна родилась в Ростове-на-Дону. В 15 лет, после начала войны, она пережила эвакуацию в Среднюю Азию. Добровольцем ушла в действующую армию, спасала бойцов в госпитале 4-го Украинского фронта и встретила Победу в Польше», — написал Юрий Слюсарь.

По его словам, после войны Анна Лев вернулась на Дон, получила образование и стала уважаемым специалистом. Теперь она — инвалид II группы и ветеран труда, «человек удивительной силы духа».

«Её труд был отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова. Сегодня имел честь поздравить (Анну Семеновну) с наступающим юбилеем Победы и по поручению президента с особым чувством признательности вручил ей медаль. Мы всегда рядом с нашими ветеранами войны и труда», — резюмировал глава региона.

Ефим Мартов