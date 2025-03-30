OFFTOP. Идея

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о сервисе Potato Parcel, коллекции игрушек Randimals, ресторане Enoteca Maria, а также об инфлейшиншипе и создании контента с помощью ИИ.

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Письма уходят в прошлое, но послания — нет. Государственная почтовая служба Дании PostNord сообщила, что после 400 лет этой деятельности прекращает доставлять письма. Это коснется и Швеции, где работает компания. С начала века объем писем сократился на 90% — с 1,5 млрд до 100 млн в год. Их заменили цифровые сервисы. Перемены закономерны: Дания одна из самых цифровизированных стран мира, пишут СМИ. Наличными там почти не пользуются, личные документы, водительские права или медкарты, давно загружены в смартфон. Об изменениях сообщила и немецкая Deutsche Post — там сокращают тысячи сотрудников.

Пока традиционные почтовые службы говорят, что рынок писем больше не приносит прибыли, ее получают необычные стартапы, которые зарабатывают на отправке посланий. 24-летний житель Техаса, например, придумал Potato Parcel. Он рассказал на платформе Reddit, что отправит сообщение любому адресату на картофелине. Овощи он покупал в супермаркете и наносил надписи вручную. Вскоре заявок стало так много, что картофельная почта стала приносить от $10 тыс. до $13 тыс. в месяц.

Через некоторое время бизнес за $40 тыс. выкупил другой предприниматель и перевез его в Калифорнию. Теперь сервис позволяет нанести на картофелину не только несколько фраз за $22, но и загруженное изображение адресата за $25, и положить корнеплод, например, в бокс со сладостями и прочими сюрпризами. Более вирального контента и не придумать. В сети куча видео, где люди открывают свои подарки, искренне удивляются и не могут сдержать смех.

По всему миру уже появились похожие сервисы. Свое сообщение можно отправить на банане или даже баклажане. Звучит по-дурацки, но работает — сейчас бизнес Potato Parcel оценивают в $500 тыс.

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Неправильные игрушки впечатлили пользователей соцсетей. Вы можете себе представить существо, которое одновременно жираф и черепаха? Или, например, тираннозавр и пчела? Наконец, что-то между лошадью и акулой? Это британский бизнес-проект Ника Хармана и Кейси Финегана под названием Randimals — это серия оригинальных мягких игрушек с позитивным посылом.

Основатели рассказывают: дело было в пандемию. На идею создания такой линейки Ника вдохновил его пес, сам как бы тоже «рандимал» — наполовину бассет-хаунд, наполовину лабрадор. Как рассказывается в одной из детских книжек, которые тоже выпускает компания, этот пес однажды слишком увлекся плюшевыми игрушками маленькой девочки, и наутро вся комната была в отдельных их частях . Но девочка не расстроилась, а подарила им новую жизнь, соединив части вместе.

Randimals состоят из двух разных животных, что означает, что они представляют собой уникальное сочетание личностей, характеристик, инстинктов и навыков. Так появились упомянутые Girtle, B-Rex, Hork и многие другие. Черепаха может плавать, но она пятнистая и с рожками, тираннозавр полосатый, а Hork как бы акула, но скачет как конь. Каждый плюшевый зверь средних размеров стоит $35. В коллекции 16 игрушек, и Hork частенько распродан.

Безумная идея обернулась историей с глубоким посылом. Месседж компании — «nо, что делает нас особенными, меняет и весь мир». Создатели линейки призывают признать, что все люди разные, и у каждого есть что-то чрезвычайно замечательное. В результате игрушки стали вирусными в соцсетях, а павильон Randimals на профильных выставках повергает в восторг вовсе не детей, а взрослых. Комментаторы шутят: когда думали, что целевая аудитория дети, а на самом деле — взрослые мужчины.

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Находчивые блогеры строят бизнес полностью на AI. Профессиональные создатели контента на YouTube рассказывают в соцсетях, как создают множество каналов и роликов для них без съемок своего лица. Процесс основан на применении поочередно нескольких сервисов с технологией искусственного интеллекта, так что человеку нужно лишь сопроводить этот процесс нужными запросами.

Так, в частности, предлагается использовать VidIQ для поиска идей и тем потенциально виральных роликов. Затем с помощью ChatGPT нужно сформулировать название, сгенерировать повороты развития сюжета, написать скрипт. Можно использовать возможности Midjourney для оформления канала и создания фотоиконок и прочих миниатюр. В завершение сервис ElevenLabs озвучит ваш текст, а Sora AI сформирует под него подходящий видеоряд искусственных изображений.

Как заявляет молодой блогер, сидящий в роскошных апартаментах где-то в Дубае, всего один такой канал в YouTube из семи имеющихся приносил ему в прошлом году доход от $2 тыс. до $17 тыс. в месяц. И сам он не тратил время на съемки себя, что часто может стать ограничивающим фактором. Правда, базово такая схема предпринимательства пока недоступна жителям России — с 2022 года монетизация YouTube здесь отключена. Но способы зарабатывать на контенте все же остаются. Компании, специализирующиеся на изготовлении видео, оценивают свою работу примерно в $1 тыс. за минуту вирусного или имиджевого ролика. Любопытно, станет ли этот труд дешевле или, наоборот, еще дороже.

Так или иначе, умных помощников действительно уже так много, что на их основе, получается, можно выстроить целый блогерский бизнес по системе «все включено».

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Даже продукты в супермаркете не созданы для одного — эту фразу произносит Бен Киннан из Сиэтла, один из авторов многочисленных роликов в соцсетях на тему инфлейшиншипа. Буквально — «инфляция» плюс «отношения». Это слово стало все чаще появляться в интернете и СМИ из-за подхода поколения Z. Молодые люди искренне недоумевают, как вести быт в одиночку — оплачивать дорогостоящую аренду, платить по счетам и закупаться продуктами на неделю. Ведь куда разумнее разделить эти траты с кем-то другим.

Сторонники инфлейшиншипа говорят прямо: давайте образуем пару и съедемся, совсем не обязательно даже влюбляться и строить семью. Некоторые сразу предлагают сожительство с финансовой независимостью и без сексуальных отношений. В западных медиа тренд широко обсуждали после скачка инфляции в Великобритании — пару лет назад показатель превысил 10%. Молодые люди обращали внимание, что многие товары, которые мы обычно не замечаем, куда выгоднее покупать вскладчину: кофе, бытовую химию, средства гигиены и многое другое, что формирует повседневный комфорт.

Волна докатилась и до России. Молодые люди стали склонны принимать важные решения поспешно и чаще съезжаться ради совместной аренды. Психологи анализируют последствия этого явления и предупреждают, что конфетно-букетный период стремительно разбивается о неправильную укладку посуды в мойке или не тот режим стирки. А еще тревожнее то, что пары, которые хотели бы разойтись, не могут себе этого позволить и остаются как бы в заложниках друг у друга по экономическим причинам.

Такие явления, как инфлейшиншип, заставляют задуматься: а что если людям предлагать больше товаров удобного объема? Упаковки поменьше, зато без крупных разовых трат. Кстати, выглядит очень неэкологично, но в Китае, кажется, уже начали продавать хлеб для одиноких — каждый ломтик в отдельном пакете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Johannes Schmitt-Tegge / picture alliance / Getty Images Фото: Johannes Schmitt-Tegge / picture alliance / Getty Images

Ресторан может обойтись без шеф-повара — это доказал владелец закусочной Джоди Скаравелла. Выходец из Италии в 2007 году открыл заведение в Нью-Йорке, назвав его в честь матери Enoteca Maria. Без всякого опыта в ресторанном деле Скаравелла быстро стал нести убытки. Он сильно скучал по своим корням, ушедшим матери и бабушке, с которыми ассоциировалось тепло и уют настоящего дома. Так предприниматель понял, что нужно делать — он пригласил к сотрудничеству других бабушек.

Да-да, в Enoteca Maria на регулярной основе предлагают блюда национальных кухонь разных стран. И готовят их не выпускники кулинарных школ, а носители традиций. Программа Nonnas of the World предполагает, что в разные дни, согласно расписанию, можно прийти на обед, приготовленный нонной Розой из Перу, или нонной Иолантой из Польши, нонной Ширин из Бангладеш или даже нонной Ниной из Беларуси. Чаще всего они живут неподалеку или приезжают на несколько недель, в том числе повозиться на кухне.

Оказалось, что не только Джоди Скаравелла нуждался в заботе настоящей бабушки: клиенты заполняют доступные часы и бронируют столики заранее, пытаясь получить уникальный гастрономический шанс. С некоторых пор по предзаписи и с согласия бабушек клиент может попасть на двухчасовой практикум с нонной и помочь ей на кухне. Это абсолютно бесплатно, ведь так важно передавать накопленные знания от поколения к поколению, это и есть жизнь, уверен основатель проекта. Он признается: с бабушками работать непросто, к каждой нужен подход. Упаси боже объединить двух хозяек на одной кухне — из-за острой конкуренции от такого формата быстро отказались. К тому же каждая нонна трепетно относится к ингредиентам, иной раз приходится целый день носиться по рынку в поисках правильной куркумы или сыра фета.

В итоге получился даже не совсем ресторан, а международный социальный и культурный проект, в котором еда стала связующим звеном и способом монетизации, а личные предубеждения и барьеры отошли на второй план.

Яна Лубнина