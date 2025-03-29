Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка под Пензой

Прокуратура Пензенского района приступила к проверке по факту нападения бездомной собаки на ребенка в с. Богословка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Пензенской области.

Согласно предварительным сведениям, 12-летний мальчик подвергся нападению безнадзорной собаки в дневное время 24 марта текущего года. Она укусила ребенка.

Ранее прокуратура выяснила, что уполномоченный орган местного самоуправления своевременно не заключил контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. В связи с этим надзорный орган в этом месяце внес представление главе администрации Пензенского района.

Прокуратура района взяла на контроль ход устранения нарушений. Ей предстоит решить вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу укушенного ребенка компенсации морального вреда. Также надзорное ведомство контролирует ход доследственной проверки, которую проводит следствие.

Павел Фролов