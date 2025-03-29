В Казани участились случаи мошенничества с билетами на спектакли в новом здании театра им. Камала. Информация об этом опубликована в Telegram-канале театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мошенники стали чаще продавать поддельные билеты в новое здание театра Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Мошенники стали чаще продавать поддельные билеты в новое здание театра Камала

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мошенники подделывают билеты или предлагают купить их по завышенным ценам. Театр напоминает, что приобретать билеты можно только через официальный сайт или кассу учреждения.

Казанцам, столкнувшимся с мошенничеством, рекомендуется сохранять скриншоты переписок и обращаться в правоохранительные органы. В театре подчеркнули, что поддельные билеты могут быть очень похожи на настоящие, что затрудняет их распознавание.

Новое здание Камаловского театра было официально открыто 20 января. Строительство началось зимой 2023 года и обошлось в 13 млрд руб. Площадь семиэтажного здания составляет 56 тыс. кв. м, включая четыре зрительных зала на 1,5 тыс. мест каждый.

Влас Северин