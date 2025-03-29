Следствие работает по аварийной посадке самолета в саратовском «Гагарине»

В Саратовской области следователи выясняют обстоятельства аварийной посадки воздушного судна в аэропорту «Гагарин». Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Согласно релизу, самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту «Гагарин» в дневное время сегодня, в субботу. Ее запросил командир лайнера после обнаруженной неисправности. Судно успешно приземлилось, никто не пострадал, повреждений нет.

Саратовский следственный отдел на транспорте приступил к доследственной проверке по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Специалисты изучили место происшествия, выясняют причины случившегося.

Павел Фролов