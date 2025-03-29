Три грузовика столкнулись на федеральной трассе под Тюменью, один водитель погиб

Массовое ДТП произошло на 534 км федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области. По данным регионально Госавтоинспекции, там столкнулись три большегруза.

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По предварительным данным, большегруз марки «Вольво» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ФАВ». От удара одну фуру отбросило в кювет. 47-летний водитель грузовика «ФАВ» погиб. Еще два водителя большегрузов получили травмы.

«Обстоятельства выясняются, движение частично ограничено, организовано реверсивное движение»,– прокомментировал начальник отдела Госавтоинспекции «Голышмановский» Виталий Артюх.

Как указано в Telegram-канале ГИБДД, большегрузы ехали из Китая в Санкт-Петербург, из Новосибирска в Челябинск. Судя по фотографиям, автомобильные номера имеют 16 регион (Татарстан), 174 (Челябинская область) и 67 (Смоленская область).

Тюменская прокуратура организовала проверку.