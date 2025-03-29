На Ставрополье начнется ремонт 9 мостов и 23 участков региональных трасс

В Ставропольском крае в апреле начнется ремонт 23 участков региональных трасс и 9 мостов. В числе объектов — дороги в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Минеральных Водах и Предгорном округе, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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По его поручению министерство дорожного хозяйства завершило контрактацию объектов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время уже ведутся работы по восстановлению 16 местных дорог.

Среди значимых участков — семикилометровый отрезок трассы Светлоград — Благодарный — Буденновск, который соединяет три муниципальных округа. Также планируется ремонт участка дороги Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск протяженностью более 7 км и туристического маршрута Сенгилеевское — Новотроицкая.

Николай Аксенов