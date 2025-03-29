Роспотребнадзор Ставрополья предупреждает о клещах при сборе трав и цветов

В краевом управлении Роспотребнадзора предупредили жителей Ставрополья о рисках, связанных со сбором полевых цветов и трав. Специалисты объяснили, что в это время года активизируются клещи, которые могут переносить опасные инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Клещи обитают в лесах, парках и на сельскохозяйственных полях, нападая на людей с травы или кустарников. Управление Роспотребнадзора рекомендовало воздержаться от сбора цветов, так как это может привести к занесению клещей домой и заражению болезнями Лайма и клещевым энцефалитом.

Для защиты от клещей эксперты Роспотребнадзора советуют носить закрытую одежду, регулярно осматривать себя на предмет наличия клещей и использовать светлые тона одежды для лучшего обнаружения. Также рекомендуется проводить само- и взаимоосмотр каждые 15-20 минут при нахождении в лесу или парке.

Николай Аксенов