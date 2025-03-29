Один человек погиб, двое, включая ребенка, пострадали в ДТП под городом Реж

Утром 29 марта на 57 км автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» произошла авария, в которой один человек погиб и двое пострадали. По данным свердловской Госавтоинспекции, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Аурис» под управлением 40-летнего мужчины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Водитель «Фольксвагена» погиб на месте до приезда скорой помощи, водителя и 13-летнего мальчика, который был на пассажирском сиденье, увезли в больницу в различными травмами.

«Известно, что погибший являлся жителем города Березовский, водительский стаж имел с 2022 года. В каком состоянии находился мужчина в момент столкновения, будет установлено по результатам назначенного химико-токсикологического исследования»,– прокомментировали в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям о важности безопасного вождения и недопустимости рискованных маневров.