Александр Скрябин пообещал разобраться с грязью в районах Ростова

В Ростове-на-Дону выявлено много мест, где газон находится выше уровня бордюра, что отрицательно сказывается на чистоте улиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин. По его словам, земля из таких высоких газонов во время дождя попадает на дороги и тротуары, а дальше грязь разносится машинами по улицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Скрябина Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

«Яркий пример — разделительные «острова безопасности» на ул. Портовой в Железнодорожном районе, — уточнил градоначальник. — Коммунальная техника убирает прибордюрную грязь, но при первых же осадках земля сползает на проезжую часть. Получается борьба с ветряными мельницами. И очевидно, что здесь нужно менять подход».

В этой работе Железнодорожный район станет пилотным, добавил Александр Скрябин. Здесь будут выбраны несколько мест, где рабочие снизят высоту грунта для того, чтобы улучшить ситуацию.

«Также поручил заместителю по вопросам ЖКХ Марченко С.В. определить «красные зоны», где происходит подобная ситуация. И шаг за шагом мы поменяем подход к уборке и концепции благоустройства нашего города», – резюмировал глава Ростова.

Владимир Андреев