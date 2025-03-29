За год на Ставрополье реализуют 21 туристический проект на сумму 16 млрд рублей

В 2025 году на Ставрополье планируется реализовать 21 инвестиционный проект в сфере санаторно-курортного и туристического бизнеса. Общий объем инвестиций составит 16,6 млрд руб. Эти проекты создадут около 2,1 тыс. новых койко-мест и почти 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил «Бизнес Журналу Юг» министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По территории региона пролегают разнообразные маршруты, адаптированные для всех категорий населения с учетом их физической формы и возраста. Также Ставропольский край обладает насыщенной историей, переплетающейся с именами выдающихся деятелей литературы, искусства и архитектуры. Все это обусловило наличие более 300 туристических маршрутов различной тематики на территории Ставрополья, предлагаемых туроператорами региона»,— рассказал министр.

Николай Аксенов