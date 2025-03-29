Пенсионерка попала в реанимацию после падения на рельсы в петербургском метро

Пожилая петербурженка попала в реанимацию после падения на рельсы на станции метро «Проспект Просвещения», сообщает 78.ru. Инцидент случился минувшей ночью, около 00:30.

Как уточняет издание, пенсионерка упала с платформы без постороннего вмешательства. Машинист приближающегося поезда заметил пострадавшую и применил экстренное торможение.

Сотрудники подземки подняли женщину и передали ее бригаде скорой помощи. У 69-летней петербурженки диагностировали закрытую травму головы и переломы нескольких ребер.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что грузовой поезд насмерть сбил 80-летнюю жительницу Ленинградской области. Происшествие с летальным исходом случилось на Северном переезде в городе Лодейное Поле.

Андрей Маркелов