Кабмин Татарстана поручил Минкульту заняться адаптацией мигрантов

В полномочия Министерства культуры РТ включили социально-культурную адаптацию мигрантов. Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале правительства республики.

Согласно постановлению, Минкульт будет разрабатывать и реализовывать меры по интеграции иностранных граждан, взаимодействуя с местными органами власти.

В декабре предыдущего года министр культуры республики Ирада Аюпова сообщила, что с 2025 года в Татарстане начнет работу центр адаптации мигрантов. Регион стал одним из пилотных для создания таких центров.

Влас Северин