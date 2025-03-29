В Екатеринбурге ограничат движение транспорта из-за празднования Ураза-байрам

В Екатеринбурге в нескольких частях города введут ограничение для транспорта из-за празднования Ураза-байрам 30 марта. Как сообщили в правительстве Свердловской области, торжественные мероприятия в регионе пройдут во всех 44 мусульманских молельных помещениях. В воскресенье, 30 марта, празднование начнется молитвы с 5:00 до 6:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения для транспорта введут рядом с религиозными объектами:

С 3:00 до 10:00 — у мечети «Соборная» (пер. Воронежский, 34);

С 6:00 до 9:00 — у молельного дома «Изге калимат» (ул. Бажова, 219 В, литер Д);

С 6:00 до 9:00 — у молельного дома (ул. Артинской, 25);

С 6:00 до 10:00 — у мечети «Абу-Ханифа» (ул. Репина, 42);

С 6:00 до 10:00 — у мечети «Рамазан» (ул. Димитрова, 15);

С 6:00 до 10:00 — возле мусульманского духовно-просветительского центра «Памяти защитников Отечества» (ул. Дружининская, 4).

Ураза-байрам — один из главных праздников исламского календаря, который знаменует окончание строгого поста и снятие всех его ограничений. Он символизирует завершение священного месяца Рамадан.