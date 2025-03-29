Экс-первая ракетка мира Марат Сафин войдет в тренерский штаб Андрея Рублева

Победитель двух турниров Большого шлема Марат Сафин пополнит тренерский штаб российского теннисиста Андрея Рублева. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил Telegram-канал «Больше!».

По информации источника, Марат Сафин будет сотрудничать с Андреем Рублевым в «грунтовой» части сезона. Он присоединится к команде теннисиста к турниру серии «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует 6 апреля. Сообщается, что затем Сафин и Рублев вместе поработают на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на втором в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Франции (Roland Garros).

При этом основным тренером Рублева останется испанец Фернандо Висенте, работающий с ним с 2017 года.

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает девятое место в мировом рейтинге и на текущий момент является первой ракеткой России. На его счету 17 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он десять раз добирался до четвертьфинальной стадии, но ни разу её не преодолел.

45-летний Марат Сафин после завершения карьеры теннисиста не занимался тренерской деятельностью. В 2020 году он был капитаном сборной России на ATP Cup.

Роман Левищев