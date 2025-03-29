В РСО-Алания на ремонт детсадов и техникумов выделят 10,3 млрд рублей

В Северной Осетии в ближайшие два года на капремонт детских садов и техникумов направят 10,3 млрд руб. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сергей Меняйло уточнил, что средства будут потрачены на обновление 16 детских садов и семи зданий техникумов. С 2022 по 2024 год уже было выделено 12,2 млрд руб. на развитие образования в регионе, включая капитальный ремонт 72 школ.

Ранее, в августе 2024 года, Северная Осетия вошла в топ-5 регионов России по объему капремонта школ. На обновление 66 учебных заведений за 2022–2023 годы из федерального бюджета было выделено свыше 3,5 млрд руб.

Николай Аксенов