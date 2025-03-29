На Ставрополье поднялись цены на размещение в гостиницах и отелях

Северо-Кавказстат опубликовал данные о ценах на проживание в гостиницах Ставропольского края с 18 по 24 марта. В мотелях средняя стоимость ночи составила 1,8 тыс. руб., а в гостиницах с двумя звездами — 1,6 тыс. руб., что выше на 10% в сравнении с показателями на начало этого года, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В трехзвездочных отелях средняя цена за ночь достигла 2 тыс. руб., увеличившись на 0,58%. В четырех- и пятизвездных гостиницах стоимость ночи выросла до 3,1 тыс. руб. (+0,50%). Цены в хостелах остались без изменений — 886 руб. за ночь.

Ранее сообщалось о средних ценах на аренду жилья для туристов в Кисловодске и Пятигорске.

Николай Аксенов