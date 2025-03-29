В прошедшем году участие в субботниках приняли 398 тыс. татарстанцев. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков на совещании в Доме Правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 398 тыс. татарстанцев приняли участие в субботниках в 2024 году

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ 398 тыс. татарстанцев приняли участие в субботниках в 2024 году

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

В ходе субботников было вывезено 350 тыс. куб. метров отходов и задействовано 12 тыс. единиц техники.

В ходе двухмесячника по экологическому надзору в апреле и мае 2024 года ведомства Татарстана выявили почти 3,5 тыс. нарушений, из которых 40% относилось к несанкционированному размещению отходов. К 30 мая было устранено каждое второе нарушение, а остальные — до конца года. Сумма штрафов и предписаний за два месяца составила 4,7 млн руб.

Александр Шадриков отметил, что татарстанцы активно сообщают о свалках: до старта двухмесячника в этом году в экоприемную поступило 950 обращений, из них 391 — о несанкционированном размещении отходов (в 2023 году — 926 обращений, треть касалась свалок).

Влас Северин