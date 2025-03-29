В РАМТ простились с Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) завершилась церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Как передает корреспондент ТАСС, почтить память господина Веселкина пришли десятки его коллег, близких и родных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Для всех нас сегодняшний день — это личная история и потеря... Лешу можно определить как: "жажда жизни". Иначе он не мог"»,— сказал художественный руководитель театра Алексей Бородин.

Артист скончался 26 марта. Он умер после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 63 лет. В РАМТ сообщили, что Алексей Веселкин будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Господин Веселкин родился в 1961 году. За более чем 40 лет карьеры он сыграл около 60 ролей. Он исполнил роль Фамусова в «Горе от ума», роль Сильвио в «Выстреле», Меннерса в «Алых парусах». Он работал ведущим на радио Маяк, снимался в фильмах, в 90-е был ведущим телепередач «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник», «50х50».