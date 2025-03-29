Найденные в Пушкине череп и позвонки принадлежат пожилому человеку

Череп, позвонки и другие останки, найденные 28 марта в канаве рядом с Отдельным парком в Пушкине, принадлежат пожилому человеку, сообщает «Фонтанка».

Специалисты установили примерную дату смерти. Трагедия случилась не меньше трех-четырех лет назад. Все остальное покажуют более тщательные медико-криминалистические экспертизы.

Известно, что череп в пакете оказался на поверхности после схода снега. Его заметил прохожий. Изначально предполагалось, что останки принесли на место уже в таком виде, однако позже откопали и другие кости.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что кости человека с фрагментами одежды нашли на территории садоводческого массива Корпиково под Гатчиной.

Андрей Маркелов