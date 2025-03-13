Кости человека с фрагментами одежды нашли в Гатчинском районе Ленобласти

На территории садоводческого массива Корпиково в Гатчинском районе Ленинградской области нашли человеческие кости с фрагментами одежды. Специалисты проводят доследственную проверку.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по региону, назначены судебные медико-криминалистические экспертизы по изъятым останкам. Они позволят установить возраст и пол погибшего, а также причины смерти.

По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургскому авторитету Владимиру Кулибабе запросили 14 лет колонии по делу о двойном убийстве.

Татьяна Титаева