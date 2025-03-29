Более 40 улиц остались без света в Краснодаре

В Краснодаре в субботу, 29 марта, произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались более 40 улиц в Прикубанском округе. По данным ЕДДС города, сбой произошел около 10:30 из-за аварии на линии 6-10 кВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло подстанцию «ТГ-502» и шесть трансформаторных подстанций, позднее также были обесточены ПС «ТГ-505» и еще 21 трансформаторная подстанция. Электричество временно отсутствовало в домах на улицах Образцова, Архитектора Петина, Ишунина, Яна Полуяна, Красных Партизан и других.

На месте работают аварийные бригады. Время завершения восстановительных работ уточняется.

Вячеслав Рыжков