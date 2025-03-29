На 640-м километре автодороги М-7 в Чебоксарском округе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии в ДТП на трассе М-7 пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики В Чувашии в ДТП на трассе М-7 пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада-Ларгус» уснул за рулем и врезался в столб линии электропередач. В машине в момент ДТП находились еще пятеро пассажиров. Водитель не пострадал, но 17-летнего пассажира в тяжелом состоянии доставили в больницу. Еще один пассажир получил ушибы и ссадины.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Установлено, что участники ДТП рано утром выехали из Нижнего Новгорода на арендованной машине, направляясь в Казань для экскурсии.

Влас Северин