Парковка на тротуаре обойдется дороже

Штрафы за парковку на тротуаре могут вырасти. Депутаты подготовили законопроект, ужесточающий наказание за размещение авто на пешеходных дорожках. В Москве и Санкт-Петербурге взыскание предлагается увеличить с 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение — до 7,5 тыс. руб. В регионах штраф может вырасти с 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб., повторный — до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для подобных правонарушений в первые 30 дней с момента вынесения постановления предусмотрена скидка 25% на оплату. Впрочем, автоюрист Сергей Радько не уверен, что парковка на тротуаре требует столь серьезного наказания: «Штраф предусмотрен федеральным КоАП, поэтому скидка на него распространяется. А с 1 января — всего 25% — совсем незначительная. Чем больше штраф, тем меньше желание совершать это нарушение. А действительно ли это нарушение столь опасно и настолько актуально, что нужно срочно ужесточать наказание, и никаким иным способом эту проблему решить нельзя?

Повторным считается нарушение, которое совершено в течение года после исполнения наказания за предыдущее. То есть совершил человек сегодня нарушение, ему назначили штраф. Он его заплатил сегодня, и вот с этого дня начинается в течение годичного срока, в течение которого новое нарушение будет повторным. Это касается всех нарушений, например, езда в пьяном виде, проезд на запрещающий сигнал светофора».

Штрафы за неправильную парковку в столичных дворах могут фиксировать не только инспекторы, но и обычные граждане через специальное приложение «Помощник Москвы». За каждый выписанный в результате жалобы на неправильную парковку штраф они получают бонусы. Учитывая плачевную ситуацию с парковочными местами во многих дворах, количество взысканий по этому нарушению может вырасти в разы, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Два месяца назад большинство штрафов в Кодексе об административных правонарушениях были скорректированы в большую сторону.

Штрафная нагрузка на автомобилистов может достичь 300 млрд руб. в год. Ладно, если бы речь шла о каких-то опасных правонарушениях, но парковка на тротуаре к таковым не относится, это частое явление во дворах. Паркуются, заезжая колесом на тротуар, не от хорошей жизни, а из-за того, что парковочных мест катастрофически не хватает. Вместо того, чтобы штрафовать людей, нужно каким-то образом развивать инфраструктуру, строить паркинги, тем более стоимость машино-места в той же самой Москве уже сейчас начинается от 1,2 млн. Если такие поправки будут приняты, это приведет к достаточно серьезному увеличению количества штрафов на автомобилистов, особенно живущих в домах, где очень мало парковочных мест».

В московском КоАП также предусмотрен штраф за стоянку на газоне или в зеленой зоне. Гражданам в случае фиксации придется заплатить 5 тыс. руб., юридическим лицам — 300 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ирина Савина