Глава СКР запросил доклад о необеспечении пандусом инвалида в Астрахани

Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков доложит о необеспечении пандусом инвалида в Астрахани. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

По данным соцмедиа, проживающий в Астрахани мужчина имеет ограниченные возможности здоровья. Долгие годы гражданин испытывает сложности в передвижении, поскольку поступают отказы в части обустройства подъезда жилого дома пандусом.

Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по данному факту. Поручение доложить об установленных обстоятельствах в рамках проверки дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Павел Фролов